JPGAMES.DE: Rubens Spiele des Jahres 2024

Platz 2: Eiyuden Chronicle



Es steckt so viel Liebe in diesem Spiel! Die Suikoden-Formel gepaart mit klassischem RPG-Gameplay voller Charme, Minispielen und sympathischen Figuren konnte wieder einmal voll überzeugen! Das Kampfsystem ist nur zweckmäßig und einige QoL-Funktionen kommen erst zu spät, aber selten hatte ich in den letzten Jahren an einem RPG so viel Freude! Ich könnte Yoshitaka Murayama dankbarer nicht sein – möge er in Frieden ruhen.