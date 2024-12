JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2024 – Guten Rutsch!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Wir hoffen, ihr konntet das Weihnachtsfest friedlich und gesund verbringen. Wie schätzenswert das ist, haben die letzten Tage vor Augen geführt. Viele von euch richten jetzt den Blick nach vorn, doch wir wollen wie gewohnt das Jahr mit einem Rückblick ausklingen lassen.

2024 habt ihr uns 6,87 Millionen mal besucht und dabei 9,11 Millionen Seiten gelesen. Nach Besuchern ist das erneut eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr – vielen Dank. Wir sind sehr stolz darauf, denn auch weiterhin bleiben wir der Nische treu. Das heißt in erster Linie: japanische Videospiele und Indies.

Wir haben 2024 insgesamt 81 Spiele rezensiert, das sind ein paar weniger als im vergangenen Jahr. Neben japanischen Blockbustern wie Final Fantasy VII Rebirth, Tekken 8, Dragon Ball: Sparking ZERO waren auch Megaton Musashi W: Wired, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash und Natsu-Mon! 20th Century Summer Kid sowie Indies wie In Stars and Time, Little Goody Two Shoes oder Neva dabei. Eine bunte Mischung.

Die Themen des Jahres

Auch 2024 unterhalten wir noch unser kleines, feines Forum. Fast so wie um die Jahrtausendwende. Dort kommentiert ihr unsere Beiträge und unterhaltet euch über allerlei weitere Dinge. Schauen wir mal, welches die heißesten Themen des Jahres waren!

Am häufigsten kommentiert wurde die Ankündigung der PlayStation 5 Pro und das lag wahrscheinlich weniger an der verbauten Technik, als vielmehr am Preis und dem fehlenden Laufwerk. Auf Platz 2 landet unser Test zu Final Fantasy VII Rebirth. Dass ein Ubisoft-Manager im Januar meinte, SpielerInnen müssten sich daran gewöhnen, „Spiele nicht zu besitzen“, fanden viele nicht so cool, aber diskussionswürdig.

Die klaren Worte von Dragon-Age-Schöpfer David Gaider an der „Woke-Kritik“ für The Veilguard wurden auch heißt diskutiert. Ein Bericht darüber, dass Final Fantasy VII Rebirth für seine Diversität und Repräsentation gelobt wird, landet auf dem fünften Platz der meistdiskutierten Themen des Jahres.

Welche Themen sind bei euch besonders hängengeblieben?

Damit sind wir auch schon am Endes unseres kleinen Jahresrückblicks. Wir hoffen, dass wir auch 2025 mit euch über viele interessante Themen und Spiele diskutieren können. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames