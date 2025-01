The Bustling World möchte euch in eine vielfältige Welt des alten China entführen

Thermite Games und der chinesische Entwickler FireWo Games haben ein neues Gameplay-Video zu ihrem Open-World-Rollenspiel The Bustling World veröffentlicht. Der Titel möchte SpielerInnen in eine detailliert gestaltete Version des alten China entführen und die Freiheit, ihren eigenen Weg in einer dynamischen Welt zu wählen.

Wie Publisher Thermite Games beschreibt, sollen SpielerInnen in The Bustling World eine Vielzahl an Möglichkeiten entdecken. Mit dem Spiel will man das „alte China wie nie zuvor zum Leben erwecken“ und SpielerInnen die Möglichkeit bieten, Landwirtschaft zu betreiten, einen Laden zu führen, die Wildnis zu erkunden oder Rebellen zu jagen. Oder möchtet ihr lieber Stadtherr sein und die Armee befehligen sowie Dekrete erlassen? Auch dies soll möglich sein.

Das Spiel möchte sich durch seine Vielfalt auszeichnen, wie ihr seht. NPCs reagieren dynamisch auf die Aktionen der SpielerInnen und führen ein eigenes Leben, das die Welt lebendig wirken lassen soll. Es gibt auch strategische und diplomatische Elemente, die es ermöglichen, Städte zu erobern, Allianzen zu schmieden oder Fraktionen gegeneinander auszuspielen.

Ein Highlight des Spiels ist die grafische Gestaltung, die vollständig von Hand gezeichnet wurde. Thermite Games hebt hervor: „Jedes Kunstwerk ist handgezeichnet, ohne KI-Beteiligung, was eine wahrhaft immersive Welt gewährleistet.“ Neben der einzigartigen Optik sollen authentische Animationen, die mit Motion-Capturing-Technik erstellt wurden, und realistische Sprachausgabe das Gesamtbild abrunden.

The Bustling World hat derzeit noch keinen festen Veröffentlichungstermin, wird aber für PCs via Steam erscheinen. Die Steam-Seite verspricht deutsche Bildschirmtexte. Seht unten den neuen Trailer!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Bustling World, Thermite Games, FireWo Games