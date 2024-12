„Tales of“-Fans dürfen gespannt sein: Producer stellt ein ereignisreiches Jahr in Aussicht

In den japanischen Fachmagazinen geben Entwickler traditionell einen Ausblick auf das neue Jahr. 4Gamer und Famitsu befragen dazu die Persönlichkeiten der Branche, die mal mehr, mal weniger spannende Ausblicke geben.

Mit dabei war auch Tales-of-Producer Yusuke Tomizawa von Bandai Namco. Das Jahr 2025 markiert einen besonderen Meilenstein für Bandai Namco, denn die Serie feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Tales of Phantasia, der erste Titel der Tales-of-Reihe, wurde am 15. Dezember 1995 für das Super Famicom (SNES) in Japan veröffentlicht.

Die meisten Nachrichten der Bandai-Namco-Entwickler widmen sich bekannten oder bereits veröffentlichten Spielen. So wollen Katsuhiro Harada (Tekken 8) ebenso wie Masanori Tanaka (Gundam Breaker 4) weiterhin Updates zu ihren Spielen liefern und Yosuke Futami (Synduality: Echo of Ada) bereitet sich auf die Veröffentlichung am 16. Januar vor.

Zahlreiche Jubiläumsprojekte

Yusuke Tomizawa, blickt aber weiter in die Zukunft. „Die ‚Tales of‘-Reihe wird 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Seit Ende letzten Jahres planen wir zahlreiche Jubiläumsprojekte, um dieses Ereignis mit allen zu feiern, die die Reihe bisher unterstützt haben, und ich möchte auch die zukünftige Unterstützung für die Reihe verstärken“, so Tomizawa.

Und weiter: „Eines davon wird das Remastered-Projekt für frühere Titel sein, das ebenfalls gestartet wurde. Die Veröffentlichung von Tales of Graces f Remastered steht ebenfalls kurz bevor, am 16. Januar. Da dieses Spiel eines der Meisterwerke der Serie ist, sollten sich auch diejenigen, die es noch nicht gespielt haben, unbedingt [dieses Spiel] holen!“

Tales-of-Fans warten schon lange auf die Ankündigung eines neuen Spiels abseits der Remastered-Projekte. Tales of Arise ist 2021 erschienen. Zuletzt ließ man den Tales of Series 30th Anniversary Project Special Broadcast relativ ergebnislos verstreichen. Im Sommer findet einmal mehr das Tales of Festival statt.

via Siliconera, Bildmaterial: Bandai Namco, Tales of Festival 2024