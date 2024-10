Das war … Kalenderwoche 42/2024

Vor wenigen Tagen erschien das Remake zu Silent Hill 2 und das durchaus erfolgreich. Abgesehen davon gab es einige spannende Neuankündigungen sowie viele weitere Trailer zu bestaunen. Zum Schluss haben wir dann noch drei Reviews für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit der Ankündigung gab das von Bloober Team entwickelte Silent Hill 2 (PS5, PC) immer wieder zu reden. Nun konnte Konami die erste Million verkaufte Exemplare vermelden. Das ging sogar schneller als beim Original.

Passend zu dieser Meldung hat Bloober Team mit Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, PC) bereits das nächste Projekt enthüllt. Auch Tron erhält mit Tron: Catalyst (PS5, Switch, Xbox Series, PC) eine neue Adaption, dieses Mal handelt es sich um ein isometrisches Action-Spiel. In der Türkei entsteht mit entsprechenden kulturellen Anleihen The Legend of Baboo (Xbox One, Xbox Series, PC). Voll auf Jump ’n’ Run und 8bit-Charme setzt Lovish (PC), ihr müsst ganz nostalgisch eine Prinzessin retten. Mit einer sehr kreativen Steuerung versucht hingegen das neue Ketsu Battler (Switch) zu überzeugen. Mittlerweile erhältlich ist Neva (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) und die Ghibli-Optik überzeugt mit tollen Wertungen.

Nach langer Wartezeit hat sich Edens Zero (Xbox Series, PC) überraschend zurückgemeldet. Nächstes Jahr soll die Veröffentlichung anstehen. Auf den 14. Februar datiert wurde The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (PS4, PS5, Switch, PC). Bereits in der nächsten Woche steht Ys X: Nordics (PS4, PS5, Switch, PC) an, ihr könnt mit einer Demo bereits starten und einen Trailer zu den Charakteren anschauen. Mit Seeschlachten und einer Vorverschiebung machte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erneut auf sich aufmerksam. Mit imposanten Einblicken machte das Action-Spektakel Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) eine gute Figur. Den Cast enthüllte Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) und die dritte Dame zeigte sich aus Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme (PS4, PS5, PC).

In knapp einem Monat erscheint Dragon Quest III HD-2D Remake (PS5, Switch, Xbox Series, PC), Square Enix versorgt uns deshalb mit dem Gameplay-Überblick sowie PS5-Material. Bei Tetris Forever (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kennen wir inzwischen die enthaltenen Spiele im Detail. Im November wird uns Petit Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) auf eine herzerwärmende Reise mitnehmen. Im gleichen Monat plant Temtem: Swarm (PC) zudem den Start in den Early Access. Bereits nächste Woche geht der Early Access von VIRBALLS (PC), einem 3D-Platformer, los. Bei Kickstarter mit Erfolg finanziert hat sich Kumitantei: Old-School Slaughter (Switch, PC), die Danganronpa-Anleihen haben sicherlich geholfen. Noch im Oktober dürfen wir uns auf Forgotten Memories: Remastered Edition (Switch, Mobil) freuen.

Mit einem kreativen Video bewirbt Square Enix in Japan das kommende Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC). Gleich drei Dragon-Ball-Spiele erhalten DLC, welche auf dem DAIMA-Anime beruhen. Woche für Woche bekommen wir zudem neue Inhalte für Astro Bot (PS5). Auch bei Pokémon GO (Mobil) lohnt sich wieder einmal ein Blick, denn die Gigadynamax-Pokémon kommen nächste Woche hinzu. Bereits den 28. Geburtstag feiern darf das Pokémon-Sammelkartenspiel. Abonnenten von Nintendo Switch Online dürfen sich demnächst mit Banjo-Tooie vergnügen. Ein weiterer Geburtstag, konkret der 15., stand bei Steins;Gate von MAGES an. Die neue Konzertreihe PlayStation: The Concert besucht über 200 Städte, darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nun kommen wir noch zu den drei aktuellen Reviews von JPGAMES. Eine schöne Party feiern könnt ihr mit Super Mario Party Jamboree (Switch) (zum Testbericht), der Fokus liegt jedoch auf den Online-Modi. Mit dem Remake von Silent Hill 2 (PS5, PC) (zum Testbericht) liegt ein echtes Horror-Highlight für diese Generation vor. Absolutes Pflichtprogramm! Auch das Remaster von Until Dawn (PS5, PC) (zum Testbericht) kann überzeugen. Allerdings hat sich im Vergleich zum Original nicht viel getan.