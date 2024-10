Die Macher von Silent Hill 2 Remake legen mit dem Sci-Fi-Horror aus Cronos gleich nach

Bloober Team lässt keine Luft ran, wie man so schön sagt. Kurz nach der Veröffentlichung von Silent Hill 2 Remake nutzte man sozusagen die erstbeste Gelegenheit, um das nächste Spiel anzukündigen. Cronos: The New Dawn wird natürlich auch ein Horror-Game, aber das Setting ist ein anderes: Sci-Fi. Schon 2025 soll das Spiel für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Chronos: The New Dawn wird eine Zeitreise-Story bieten, eingebettet in eine postapokalyptische Zukunft und das kommunistische Polen der 1980er-Jahre. SpielerInnen erkunden ein tödliches Ödland, welches durch ein katastrophales Ereignis namens „Der Wandel“ entstanden ist. Klar: hier trefft ihr auf die ein oder andere monströse Abscheulichkeit.

„Nach dem Erfolg von Silent Hill 2 sind wir stolz darauf, Cronos zu präsentieren, eine aufregende neue Marke von Bloober Team“, sagte Piotr Babieno, CEO von Bloober Team. „Unser Engagement, das Horror-Genre neu zu definieren, setzt sich mit diesem Survival-Horror-Titel fort, der eine natürliche Weiterentwicklung unserer kreativen Vision und der Strategie unseres Studios darstellt.“

„Durch die Verschmelzung der unheimlichen Atmosphäre des Horrors mit dem grenzenlosen Potenzial der Science-Fiction verspricht Cronos ein neues Survival-Erlebnis“, hofft Babieno weiter. Im ersten Trailer, den ihr unten seht, geht es um „ein Schachspiel, einen sehr großen Raumanzug und einige schreckliche Kreaturen“.

Der Ankündigungstrailer:

via Eurogamer, Bildmaterial: Cronos: The New Dawn, Bloober Team