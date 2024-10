Das steckt hinter dem bizarren Promo-Video von Square Enix zu Romancing SaGa 2

Wie ihr vielleicht wisst, waren die originalen SaGa-Games relativ anspruchsvoll. Nicht, dass Spiele „früher“ nicht des Öfteren schwieriger waren. Aber SaGa hob sich in dieser Sache gegenüber der direkten Konkurrenz wie Final Fantasy tatsächlich ab.

Nun ändern sich die Zeiten und für die Neuauflage von Romancing SaGa 2 wird es mehrere Schwierigkeitsgrade geben. „Revenge of the Seven“ hat genau zu diesem Fakt jetzt eine bizarre japanische Promo erhalten. In dem Video spielt der japanische Komiker AMEMIYA auf den berüchtigten Ruf des Spiels an, ein „Hardcore-RPG“ zu sein.

Das besingt er mit einem Lied, welches die Verbesserungen des Remakes hervorhebt – vor allem die neuen Schwierigkeitsgrade. Der Song basiert auf AMEMIYAs Hit „Hiyashi Chuka hajimemashita“, der an sich schon eine Parodie auf übertrieben dramatische Balladen ist.

In dem Originalsong, in dem es kurz gesagt um Hiyashi Chuka geht, das eine quasi kühle Variante von Ramen ist, die gern zu Beginn des Sommers serviert wird, gelang es einem Ramen-Ladenbesitzer erst zum 20. Dezember das erste Hiyashi Chuka zu servieren. Das Lied durchlebt dann alle Nöte und Unglücke, die der Ladenbesitzer währenddessen erlebte. Unter anderem hat ihn seine Frau verlassen.

Das Video zu Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ist eine abgeänderte Version dieses Lieds mit dem Titel „Casual Mode hajimemashita“ – etwa: Ich habe den Casual-Modus gestartet. AMEMIYA erinnert sich an seine schwierigen Momente mit dem Original zurück.

Einige seiner Klagen werden Fans des Originals bekannt vorkommen: „Ich habe kurz vor dem letzten Boss gespeichert und jetzt stecke ich fest.“ Später im Song erinnert AMEMIYA aber daran, dass es auch einen Modus gibt, der dem Schwierigkeitsgrad des Originals entspricht.

Am 24. Oktober könnt ihr euch davon überzeugen, welcher Schwierigkeitsgrad für euch der richtige ist. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven erscheint für PlayStation, Nintendo Switch und PCs. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als Bonus zwei hilfreiche Gegenstände: Shiyuans Tactical Primer und Cat’s Amulet. Es gibt zudem eine Handelsversion für Nintendo Switch und PS5, die ihr bei Amazon* findet.

Das Promo-Video:

via Automaton Media, Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen