PlayStation: The Concert bringt Musik in Konzertsäle weltweit – so bekommt ihr euer Ticket

Musik in Videospielen ist längst über Videospiele hinausgewachsen. Seit Jahren besuchen tausende Fans die Konzertsäle, wenn Orchester Musik aus Games spielen. Auch „die Klanglandschaft der PlayStation-Spiele hat einige der emotionalsten Momente hervorgebracht“, erzählt Sid Shuman im PlayStation Blog.

Hintergrund dieser Ausführungen: PlayStation bringt gemeinsam mit RoadCo Entertainment und GEA Live ein Musik-Event in die Konzertsäle weltweit. Bei den Konzerten sollen die „legendärsten Gaming-Soundtracks erstmalig unter dem PlayStation-Banner zum Leben erweckt werden“.

„Dank einer hochmodernen Produktion wird diese Show aufregende Musik, modernste Grafiken und legendäre Videospieltitel zu einem unvergesslichen Erlebnis vereinen“, verspricht Sid Shuman. Musik aus God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima und Horizon erwartet euch.

Die Tournee rund um die Welt beginnt am 19. April 2025 mit der Premiere in Dublin, dann folgen 200 Ständte in Europa, den USA und weltweit. Der heute angekündigte, noch unvollständige Tourneeplan beinhaltet bereits mehrere Auftritte in Deutschland: Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München!

„Die Tickets werden voraussichtlich schnell vergriffen sein“, heißt es im PlayStation Blog. Laut offizieller Website startet der allgemeine Ticketverkauf erst am 18. Oktober, die Ticket-Website Reservix* listet den Beginn des „exklusiven Vorverkaufs“ für den 16. Oktober um 16 Uhr. Auch bei Ticket-Händler Eventim* ist die Vorverkaufsseite zu den Konzerten schon online, hier wird kein Termin genannt.

„Nutze den Code PLAYCONCERT24, um Early-Access-Tickets freizuschalten, die ab Mittwoch, dem 16. Oktober 2024, exklusiv für die PlayStation-Community verfügbar sind“, heißt es. Möglicherweise benötigt ihr den Code im Bestellverlauf.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment