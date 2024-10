Der neue Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nimmt ein unerwartetes Ende

Beim Xbox Partner Preview durfte Ryu Ga Gotoku neue Einblicke zum verrückten Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bieten. Der neue Trailer zeigt dabei erstmals die Seeschlachten im Detail.

Ihr navigiert dabei in bester Black-Flag-Manier ein Schiff durch piratenverseuchte Gewässer und könnt von Bord gehen, um euch mit euren Piraten-Rivalen zu prügeln. Dazu gibt es einen Blick auf das Piraten-Kolosseum auf der geheimen Insel Madlantis.

Darüber hinaus hat SEGA noch eine Nachricht von Studioleiter Masayoshi Yokoyama parat. Er bespricht den Trailer und ein überraschendes Detail am Ende des Videos, das euch vielleicht gar nicht aufgefallen ist: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint nämlich am 21. Februar 2025, also eine Woche früher als ursprünglich kommuniziert.

Natürlich wolle man das bestmögliche Erlebnis abliefern. Aber: „Wir wollten, dass ihr das Spiel, welches danach erscheint, in aller Ruhe spielen könnt.“ Yokoyama dürfte zweifelsohne auf das am 28. Februar 2025 erscheinende Monster Hunter Wilds anspielen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii verschlägt euch in der Rolle von Fan-Liebling Goro Majima auf Hawaii, wo ihr zum waschechten Piraten werdet und euch auf die Suche nach Madlantis begebt. Anders als in der Hauptreihe besinnt sich der Ableger auf die Action-Wurzeln der Yakuza-Serie. Bestellt euch jetzt noch die Collector’s Edition* bei Amazon vor!

Der neue Trailer:

Die Videobotschaft:

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio