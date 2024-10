Einst für Wii U angekündigt, erscheint dieses Horror-Game jetzt endlich für Nintendo Switch

Psychose Interactive hat eine Neuauflage von Forgotten Memories angekündigt. Das Horror-Abenteuer erschien ursprünglich 2015 für Mobilgeräte und war eigentlich auch für eine Veröffentlichung auf Nintendo Wii U vorgesehen – doch dazu kam es nie.

Jetzt erlebt das Spiel als Forgotten Memories: Remastered Edition doch noch seinen Auftritt auf einer Nintendo-Konsole. Die Neuauflage erscheint neben Mobilgeräten nämlich für Nintendo Switch. „Zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen“ sind versprochen.

Die Veröffentlichung ist für den 28. Oktober 2024 geplant. Die Geschichten hören hier nicht auf: Mit dabei sind auch die Synchronsprecher Guy Cihi und David Schaufele, die ihr als James Sunderland und Eddie aus Silent Hill 2 kennt.

Forotten Memories sieht sich selbst als spiritueller Nachfolger der größten Horror-Games der 90er-Jahre und kombiniert eine psychologische Erzählung mit flüssigem Action-Gameplay und einem Horrorerlebnis, das ihr nie vergessen sollt.

In Forgotten Memories schlüpft ihr in die Rolle der Polizistin Rose Hawkins, die bei der Untersuchung eines seltsamen Falls in ein Netz rätselhafter Ereignisse gerät. Als Rose an einem unheimlichen, ihr unbekannten Ort aufwacht, trifft sie auf Noah, eine geheimnisvolle und auffällige Frau, die ihr einen Deal anbietet. Diese prekäre Allianz verspricht, Rose bei ihren Ermittlungen zu helfen, aber zu welchem Preis?

Der neue Trailer:

via Twitter, Gematsu, GameRant, Bildmaterial: Forgotten Memories: Remastered Edition, Psychose Interactive