Epischer Live-Action-Trailer feiert die Ankunft der Gigadynamax-Pokémon in Pokémon GO

Die neuen Gigadynamax-Pokémon werden bald in Pokémon GO bekämpfbar sein. Niantic und The Pokémon Company feiern die Ankunft mit einem neuen Trailer und epischer Filmmusik.

Doch der Reihe nach. Zu Erinnerung: „Dynamax ist ein Phänomen, das Pokémon deutlich größer erscheinen lässt. Sie sind von einem mysteriösen roten Leuchten umgeben und um ihren Kopf schweben Wölkchen.“

Die Pokémon sind entsprechend imposant und ihr Design mitunter skurril. Die bevorstehende Einführung neuer Gigadynamax-Pokémon feiert man mit einem neuen Live-Action-Trailer, der mit epischer Musik von Filmkomponist Ramin Djawadi (zuletzt auch Fallout) unterlegt ist.

Die Gigadynamax-Pokémon setzen ab dem 26. Oktober 2024 den neuen Mechaniken rund um Dynamax in Pokémon GO die Krone auf, die seit September implementiert werden. Gigadynamax-Bisaflor, Gigadynamax-Glurak und Gigadynamax-Turtok werden dann verfügbar.

Die Pokémon werden in Dyna-Kämpfen der Stufe 6 erscheinen und es sind 10 bis 40 Trainer notwendig, um sie zu besiegen. Es sollen die „enormsten Herausforderungen“ sein, die es je in Pokémon GO gegeben habe. Mehr berichtet der Blogbeitrag auf der offiziellen Website.

Der Trailer:

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic