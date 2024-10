Sandfall muss erstaunten Fans erklären, warum das „HD-JRPG“ Clair Obscur so günstig ist

Clair Obscur: Expedition 33, das „HD-JRPG“, wird nur 49,99 US-Dollar kosten, wie Sandfall Interactive kürzlich verriet. In Zeiten, in denen die teuren AAA-Produktionen für 79,99 US-Dollar an den Start gehen, ist das erstaunlich. Fans, die glauben, der niedrigere Preis sei in der Qualität oder den Inhalten des Spiels begründet, wollen die Macher die Bedenken nehmen.

Der niedrige Preis sei laut den Machern keineswegs ein Signal für wenig Inhalt, sondern soll das Spiel zugänglicher machen. So sollen Fans mit dem „HD-JRPG“ gut 30 Stunden problemlos beschäftigt sein und wer alle Nebenaufgaben lösen möchte, soll entsprechend länger zu tun haben. Den Preis bestätigte Sandfall Interactive als korrekt.

„Wir sind kein AAA-Studio, dies ist unser erstes Spiel, und wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich unsere Welt entdecken“, erklärte Sandfall Interactive bei Twitter. Ein Ansatz, den die Fangemeinde begrüßen dürfte. Noch günstiger als 49,99 US-Dollar geht es übrigens auch: Clair Obscur startet nämlich an Tag eins im Xbox Game Pass.

Darüber hinaus erscheint das Spiel im Frühjahr 2025 auch für PlayStation 5 und PCs via Steam und im Epic Games Store. Bei Amazon.com findet ihr Clair Obscur bereit vorbestellbar für 49,99 US-Dollar. Die Produktseiten in den deutschen Stores fehlen noch.

Zuletzt machte Clair Obscur mit seinem prominent besetzten Cast von sich reden. Expedition 33 ist von zahlreichen klassischen JRPG-Serien wie Final Fantasy, Persona, Tales of oder auch Lost Odyssey inspiriert. Ein klassisches, zugbasiertes RPG – aber mit HD-Grafik. Dem „Loch im Gamerherz“ von Guillaume Brochhe haben wir das zu verdanken.

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Kepler Interactive, Sandfall Interactive