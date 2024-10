Ja, ihr könnt den Hund reiten: The Legend of Baboo ist inspiriert von türkischer Kultur

Publisher Midwest Games und Entwickler Permanent Way konnten beim Xbox Partner Preview das neue The Legend of Baboo ankündigen. Das mystische Action-Adventure soll 2025 für PCs, Xbox One und Xbox Series erscheinen.

Es startet außerdem im Xbox Game Pass und auch die (neutrale) Pressemeldung von Midwest Games hat keine weiteren Plattformen parat. The Legend of Baboo ist von Fabeln und der türkischen Kultur inspiriert und nimmt die Spieler mit auf das Abenteuer eines Jungen und seines Hundes, die die Kraft ihrer Bindung nutzen, sich dem Bösen stellen und diejenigen retten müssen, die sie am meisten lieben.

Benutzt Sepehrs (das ist der Junge) magischen Stab und Baboos (das ist der Hund) Krallen und seine Fähigkeit, besonders laut zu bellen, um dich gegen dämonische Eindringlinge zu wehren. Ihr schwingt, springt, klettert und reitet durch verzauberte Umgebungen und löst Rätsel und meistert Herausforderungen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Legend of Baboo, Midwest Games, Permanent Way