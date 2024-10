Im Test! Super Mario Party Jamboree ist randvoll mit Partykrachern

Titel Super Mario Party Jamboree 17. Oktober 2024 Nintendo 17. Oktober 2024 Nintendo 17. Oktober 2024 Nintendo System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler NDcube Genres Party Texte

Seit das erste Mario Party 1998 für Nintendo 64 erschien, gab es immer mal wieder kleinere oder größere Änderungen, die die altbekannte Formel aufbrechen sollten. Von Mikrofonen über Touch- und Bewegungssteuerung bis zu asymmetrischen Spielmodi war schon alles dabei.

Auch Super Mario Party Jamboree möchte frischen Wind in die Reihe bringen. Dabei stehen die namensgebenden Jamboree-Partner an erster Stelle. Ob ihr diese Party bis in die frühen Morgenstunden feiert oder lieber einen gemütlichen Filmabend hinlegen solltet, erfahrt ihr hier im Test.

Kamek lädt zur größten Party

Bowsers oberster Handlanger Kamek hat sich kurzerhand zum Veranstalter der neuen Party ernannt. Damit sein Boss auch mitspielen kann, zaubert der Besen reitende Koopa schnell ein Trugbild, das für gehörig Ärger sorgen kann. Während Kamek sich um die Partyvorbereitungen kümmert, führt uns Toad durch die einzelnen Einrichtungen. Diesmal erkunden wir in einem schicken Heißluftballon den Party-Plaza und die umliegenden Inseln.

Mit sieben Spielbrettern, über 110 Minispielen, 22 spielbaren Charakteren und acht Spielmodi hat Kamek alle Register gezogen, um die größte Mario Party aller Zeiten zu veranstalten. Im direkten Vergleich mit den Vorgängern der Reihe erkennt man auch gleich, dass es sich nicht nur um Prahlerei handelt, denn im Schnitt warten die anderen Mario Partys nur mit sechzig bis achtzig Minispielen und zwei bis vier Spielmodi auf.

Ganz klassisch

Alte Party-Hasen wissen bereits, dass das Hauptspiel darin besteht, sich auf verschiedenen Spielbrettern mittels Würfeln fortzubewegen und Münzen zu sammeln, um Letztere gegen Sterne einzutauschen. Jedes Spielbrett hat dabei eigene Mechaniken, die das Spielgeschehen beeinflussen. So findet ihr beispielsweise in Mega-Wigglers Leckerwald besagte Riesenraupe vor, die sich in einer Grube bewegt und dadurch Abkürzungen erzeugt.

Wer am Ende der Partie am meisten Sterne ergattern konnte, wird zum Superstar, sprich zum Gewinner, gekürt. Durch den geschickten Einsatz von Items könnt ihr euch zusätzlich einen Vorteil gegenüber euren Mitstreitern verschaffen. Wie gewohnt findet nach jeder Runde ein Minispiel statt, durch das ihr weitere Münzen gewinnen könnt.

Es gibt dabei die altbekannten Varianten: eins gegen drei, alle gegen alle, zwei gegen zwei sowie Duell-, Versus- und Item-Minispiele. Bedauerlicherweise leidet diese Party aber an einem Überfluss an Münzminispielen, wodurch der Wettstreit um Münzen nicht ganz so wichtig ist wie das schnelle Erreichen des Sternfeldes. Wo man in alten Partys noch jede Münze zusammenkratzen musste, werdet ihr hier regelmäßig mit einem dicken Sack Gold durch die Gegend marschieren.

Mehr Münzen zu haben, ist natürlich erst einmal toll, da ihr mehr Mittel habt, um das Spielgeschehen durch Items oder den Einsatz der diebischen Buu Huus zu beeinflussen. Allerdings führt das auch ganz schnell zu einem Ungleichgewicht, das durch die Jamboree-Partner noch verstärkt wird.

Jambo-wer?

Eine kurze Internetsuche verrät: Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet man mit Jamboree einfach eine ausschweifende Party. Die Jamboree-Partner sollen eure Party also aufmotzen, und das können sie auch wirklich gut. Sie geben euch nicht nur einen individuellen Bonus am Start der Runde, mit einem Jamboree-Partner könnt ihr auch so gut wie alles doppelt machen!

Ihr erhaltet oder verliert die doppelte Menge Münzen auf Münzfeldern, dürft zweimal das Roulette auf Glücksfeldern drehen, zwei Items aus Shops einkaufen und vor allem auch zwei Sterne gleichzeitig eintauschen. Je nach Items und Größe des Spielbrettes kann es sogar passieren, dass ihr mehrfach an einem Sternfeld vorbeikommt und so in kurzer Zeit einen ganzen Batzen Sterne sammelt. Durch den stetigen Überfluss an Münzen, den ihr haben werdet, können Jamboree-Partner das Spielgeschehen sehr schnell drehen. Oder leider auch ziemlich einseitig werden lassen.

Jambo-fair?

Damit es nicht allzu unfair ist, müsst ihr euch einen Jamboree-Partner erst verdienen. In regelmäßigen Abständen erscheinen sie auf dem Spielbrett und warten dort drei Runden lang darauf, dass ihr sie abholt. Wer einen Jamboree-Partner erreicht, bekommt unnötigerweise ein paar Münzen geschenkt. Damit ist es allerdings noch nicht getan, denn jetzt kämpfen alle Mitspieler in einem Jamboree-Minispiel um dessen Gunst.

Die Art des Minispiels ist dabei abhängig vom Jamboree-Partner. So lädt euch Rosalina beispielsweise zu einem Snowboard-Rennen ein, während ihr Luigi vor Geistern retten müsst. Der siegreiche Mitspieler wird dann drei Runden lang vom Jamboree-Partner begleitet. Wobei Partner auch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Diese untreuen Seelen marschieren nämlich mit der erstbesten Person mit, die auf dem Spielbrett an euch vorbeizieht!

Partyhelfer Nummer eins

Nach einer nervenaufreibenden Party könnt ihr euch auf dem Plaza entspannen. Dort trefft ihr verschiedene Toads in ihren Läden, die euch für eure erspielten Partypunkte mit Stickern und Emotes ausstatten. In einer Ecke findet ihr auch einen sehr gestressten Kamek, der eure Hilfe bei der Vorbereitung gebrauchen kann. In diesem Einzelspieler-Modus besucht ihr nach und nach die verschiedenen Spielbretter und helft den dort ansässigen Mitarbeitern bei ihren Problemen.

Dabei könnt ihr euch frei über das Brett bewegen und unterwegs gesuchte Objekte aufsammeln oder bei einem Minispiel die passend benannten Ministerne sammeln. Schon dreißig Ministerne reichen aus, damit ihr das nächste Brett besuchen dürft. Als zusätzlichen Anreiz, den Modus zu hundert Prozent zu beenden, erhaltet ihr für gelöste Aufgaben Dekorationen, mit denen ihr euren Plaza ganz individuell gestalten könnt. Wirklich eine schöne Neuerung!

Spielmodi bis zum Abwinken

Über die Jahre hat es sich zur Tradition entwickelt, dass es neben dem Party-Modus noch andere Spielmodi gibt. Super Mario Party Jamboree bildet da keine Ausnahme und wartet direkt mit sechs weiteren Modi auf!

Der Minispiel-Hafen legt den Fokus ganz auf die namensgebenden Minispiele. Dabei stehen euch eine Reihe an Optionen zur Verfügung. In der Freien Wahl könnt ihr ganz beliebig aus allen Minispielen einzelne auswählen und spielen. Eure Favoriten könnt ihr auch direkt markieren und so schneller finden. Bei der Challenge-Minispiel-Serie geht es darum, möglichst viele Münzen zu sammeln. Bei der Tagesherausforderung wartet jeden Tag ein neues Set an Minispielen auf euch und im Team-Match tretet ihr in Zweierteams gegeneinander an. Solltet ihr mal alleine sein, könnt ihr euch bei der Superserie online gegen andere behaupten.

Die Rhythmus-Küche greift die musikalischen Spiele der Vorgänger wieder auf. Bis zu vier Spielende versuchen gemeinsam in aufeinanderfolgenden Rhythmusspielen möglichst viele Punkte zu erspielen, um am Ende die bestmögliche Bewertung zu erhalten. Dabei drehen sich alle Spiele rund ums Kochen. Von Gemüse ernten, Burger belegen bis hin zu Zutaten schnippeln und Curry würzen ist alles dabei.

Sucht ihr nach etwas Ruhigerem für zwei Spieler, dann seid ihr bei der Toad-Fabrik genau richtig. Dort müsst ihr euer Feingefühl und Teamwork unter Beweis stellen, um Kugeln durch Hindernisse ins Ziel zu lenken, damit die Toads daraus Items für den Party-Modus herstellen können. Der zunehmende Schwierigkeitsgrad der Herausforderungen wird euch bestimmt ins Schwitzen bringen.

Richtig schwitzig wird es auch in der Parakoopa-Flugschule. In diesem Modus könnt ihr alleine oder zu zweit mit Koopa-Flügeln den Himmel unsicher machen. Sei es beim freien Erkunden oder als Taxi-Dienst, ihr werdet dank der Bewegungssteuerung, bei der ihr mit den Armen flattern müsst, eure tägliche Dosis Sport machen können.

Trug-Bowser im Anmarsch!

Das absolute Highlight von Super Mario Party Jamboree ist jedoch die Trug-Bowser-Insel, auf der euch zwei Spielmodi erwarten. Beim Bowser-Bomberteam kommt echtes Godzilla-Feeling auf. Ein riesiger Trug-Bowser randaliert auf verschiedenen Arenen und ihr müsst ihn gemeinsam mit sieben anderen Mitspielern innerhalb von fünf Runden aufhalten. Dazu sammelt ihr Bomben und bringt sie zur Kanone. Dabei müsst ihr Hindernissen und Trug-Bowser ausweichen. Nach jeder Runde könnt ihr durch Minispiele hilfreiche Items ergattern. Sollte euch die Zeit ausgehen oder Trug-Bowser alle Spieler schnappen, habt ihr verloren. Je nachdem, wie gut ihr abschneidet, bekommt ihr einen Rang zugewiesen.

Beim Bowserathlon liefert ihr euch mit neunzehn anderen Spielern ein Wettrennen. Alle spielen parallel drei zufällig ausgewählte Minispiele, die immer wieder durchrotieren. Dabei sammelt ihr Münzen, mit denen sich die eigene Spielfigur auf einer festgelegten Strecke vorwärts bewegt. Nach 150 Feldern ist eine Runde beendet. Wer als Erster nach der festgelegten Rundenzahl das Ziel erreicht, gewinnt. Um es spannender und fairer zu gestalten, grätscht euch immer wieder Trug-Bowser mit einem Minispiel dazwischen, bei dem ihr versucht, bis zum Ablauf der Zeit zu überleben. Je nachdem, wie gut oder schlecht ihr abgeschnitten habt, werdet ihr auf der Rennstrecke weiter zurückgeworfen.

»Es lassen sich locker mehrere Partien hintereinander spielen, ohne dass Langeweile aufkommt.«

Beide Modi machen unglaublich viel Spaß und sind extrem kurzweilig. Es lassen sich locker mehrere Partien hintereinander spielen, ohne dass Langeweile aufkommt. Ob ihr lieber Team- oder Wettkampfspiele bevorzugt, hier werdet ihr bestimmt auf eure Kosten kommen. Einziger Wermutstropfen ist allerdings, dass ihr diese Modi nur einzeln spielen könnt. Wollt ihr mit anderen spielen, geht das nur online, wo auch jeder seine eigene Konsole und sein eigenes Spiel benötigt. Immerhin bekommt ihr noch die Möglichkeit mit Computergegnern offline zu spielen. So könnt ihr beispielsweise in Ruhe üben, bevor ihr euch ins Getümmel stürzt.

Schicker neuer Anstrich

Das tropische Setting von Super Mario Party Jamboree lässt direkt Urlaubsfeeling aufkommen. Die bunt strahlenden Farben, die sorgsam platzierten Partikeleffekte und die hochauflösenden Texturen machen optisch einiges her und sorgen für gute Laune. Trotz vieler kleiner Details auf den Brettern und in Minispielen bleibt das ganze Spielgeschehen immer schön übersichtlich.

Auch die Musik reiht sich hier perfekt ins Bild ein. Passend zur Atmosphäre der Spielbretter und Minispiele dudeln euch Musikstücke entgegen, die sich aber nie unangenehm in den Vordergrund drängen. Tatsächlich sind die meisten Stücke sogar eher sehr dezent, wodurch sie nicht lange im Ohr bleiben. Als Partyuntermalung reicht es aber allemal, denn hier steht ja vor allem das Visuelle im Vordergrund, das sich anstandslos als gelungen bezeichnen kann.

Hat die klassische Party ausgedient?

Ich gehe mit gemischten Gefühlen aus meinem Party-Erlebnis heraus. Optisch macht Super Mario Party Jamboree definitiv einiges her, aber der Party-Modus bietet nicht viel Neues, wenn man schon einige Spiele der Reihe gespielt hat. Vor allem die Minispiele haben sich im Vergleich zu den ersten beiden Switch-Ablegern sehr uninspiriert angefühlt. Die nuancierte Steuerung des Joy-Con kommt nicht zum Tragen, es wurde bei den wenigen Bewegungsspielen auf simple Abläufe wie zu Wii-Zeiten gesetzt. Zudem enthält die Sammlung meiner Meinung nach viel zu viele Münzminispiele, die die Summe an Minispielen künstlich in die Höhe treiben. Ein großer Pluspunkt ist da der Profi-Modus, bei dem die Party-Regeln spannender gestaltet werden können. Was Super Mario Party Jamboree dafür umso besser macht, sind die zahlreichen alternativen Spielmodi. Die Rhythmus-Küche und die beiden Trug-Bowser-Modi bringen frischen Wind in die altbekannte Formel, und das in schnellerer und unterhaltsamerer Form, als es die Jamboree-Partner im klassischen Modus können. Die Implementierung eines, ich nenne es mal „Story“-Modus, fand ich auch sehr willkommen, da man die Spielbretter so noch einmal auf eine andere Art und Weise erleben konnte. Ich denke, die klassische Party wird uns in Zukunft nicht mehr vom Hocker reißen können, da es hier nicht viel Neues zu zeigen gibt. Aber wenn der Fokus weiter verstärkt auf die alternativen Spielmodi gelegt wird, dann bin ich gerne auch bei der nächsten Party wieder mit dabei. So, jetzt muss ich aber mal weg, die nächste Runde Bowser-Bomberteam geht gleich los!

Story Kamek lädt zur größten Party ein und braucht für die Vorbereitungen eure Hilfe. Gameplay Klassische Mario Party sowie verschiedene Spielmodi, die alle mit Minispielen zu tun haben. Grafik Bunte Welt mit schön gestalteten Spielbrettern und hochauflösenden Texturen. Sound Gewohnt fröhliche Party-Klänge und dazu passende Soundeffekte schmücken das Erlebnis aus und eine lokalisierte Ansagerin ist auch mit am Start. Sonstiges Zwei neue Online-Modi, die auch alleine gegen Computergegner gespielt werden können, ein „Story“-Modus, zwei Bewegungs-Modi und ein Rhythmus-Modus sorgen für Abwechslung.

Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo