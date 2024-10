NIS America teilt Europa-Termin zu The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II mit

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II wird am 14. Februar 2025 hierzulande für Nintendo Switch, PS5 und PS4 sowie PCs für Steam, im Epic Games Store und bei GOG erscheinen. NIS America feiert das mit einem neuen Trailer.

Die Veröffentlichung erfolgt mit englischen Texten sowie englischer und japanischer Sprachausgabe. Eine Deluxe Edition mit einigen Boni zum Normalpreis könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Darüber hinaus gibt es eine Limited Edition im NISA Europe Store.

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein.

Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom