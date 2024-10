Dragon Quest III HD-2D stellt euch dieses brandneue Feature des Remakes vor

Die Veröffentlichung von Dragon Quest III HD-2D Remake naht in großen Schritten. Heute können wir euch ein brandneues Feature des Remakes vorstellen: Monsterturniere! In brandneuen Monsterarenen könnt ihr verschiedene Turniere abhalten.

Um hier als SiegerIn hervorzugehen, braucht ihr natürlich ein kampfstarkes Team. Das setzt sich aus bis zu drei Monstern zusammen. Der Trick: Monster einer Spezies zu finden, denn umso stärker werden sie. Die Belohnung: Preise und Prämien nach den Turnieren.

Monster findet ihr (natürlich) in der Welt des Remakes. Schließen sie euch an, könnt ihr sie in eurem Team einsetzen. Damit sie euch anschließen, habt ihr am besten einen Monsterbändiger in eurem Team. Manche Monster sind zahm, andere fliehen sofort. Mit der Fähigkeit „Tierische Instinkte“ des Monsterbändigers spürt ihr zahme Monster auf.

Bastelt ein Team zusammen, das mehrere Kämpfe in Folge bestehen kann. Drei bis vier Kämpfe stehen je nach Turnier auf dem Plan. Zwischendurch kann der Spieler die Monster allerdings nicht heilen! Monster können sich aber gegenseitig die Lebenspunkte wiederherstellen. Das Verhalten der Monster könnt ihr vorab mit einer Taktik festlegen.

Seht nachfolgend einige Screenshots rund um die Monsterturniere und obendrein einen neuen Gameplay-Trailer. Dragon Quest III HD-2D erscheint am 14. November weltweit für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Series und PCs. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* bereit vorbestellen. Eine Collector’s Edition gibt es auch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Artdink