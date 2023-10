Das war … Kalenderwoche 43/2023

Neben den Schlagzeilen zu Final Fantasy, Sony und der Metal-Gear-Solid-Collection stand auch Microsoft mit einem Livestream im Fokus. Neben vielen Videos haben wir ganz zum Schluss auch noch zwei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

So langsam kann man die Tage bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth (PS5) zählen. So erreichen uns immer neue Details, zum Beispiel, wie das Anfangslevel zustande kam. Auch die Platin-Trophäe soll schwierig zu erreichen sein. Zudem gab es Lob von Hironobu Sakaguchi für Final Fantasy XVI (PS5).

Von Sony gab es Informationen, welche die Preiserhöhung von PlayStation Plus erklären sollen. Bei Fans kommt definitiv Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) besser als diese Maßnahme an. Der Titel verkaufte sich so schnell wie kein eigenes Spiel zuvor.

Für eine Kontroverse sorgte die neue Sammlung Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), denn Hideo Kojima fehlt in den neuen Credits. Zur Veröffentlichung gab es noch den Launchtrailer und von Uniqlo eine Kollektion mit Shirts.

Microsoft hat im Livestream Xbox Partner Preview einige kommende Titel präsentiert. Dazu gehörten neue Eindrücke zum mit Spannung erwarteten Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC). Ebenfalls mit dabei waren Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Dungeons of Hinterberg (Xbox Series, PC) (Link). Neben der Neuankündigung von Spirit of the North 2 (PS5, Xbox Series, PC) war auch das inzwischen veröffentlichte Alan Wake II (PS5, Xbox Series, PC) ein Thema.

Zwei weitere Neuankündigungen erreichten uns mit Dynasty Warriors M (Mobil) (Link) und Crow Country (PS4, PS5, PC) (Link). Mittlerweile erhältlich ist Three Minutes to Eight (PC) und auch zu Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC), welches nächste Woche erscheint, gibt es schon den Launchtrailer.

Auch die Veröffentlichung von WarioWare: Move It! (Switch) steht unmittelbar bevor, Nintendo versorgt uns deshalb mit dem Übersichtstrailer. Im Early Access könnt ihr das Taktik-RPG BEAST (PC) ausprobieren und auch bei Arknights: Endfield (PC, Mobil) geht es um Strategie. Einen Blick auf die titelgebende Stadt gab es zu My Time at Sandrock (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und reichlich Gameplay-Material sahen wir aus Little Nightmares III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Neue Veröffentlichungen im asiatischen Raum von Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS4, PS5, Switch, PC) wecken aktuell Hoffnungen auf eine englische Lokalisierung. Je den zeitnahen Veröffentlichungstermin erfuhren wir zu Spirittea (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Pixel Cafe (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Klassiker-Fans freuen sich über die baldige Rückkehr der Side-Scrolling-Roguelike-Marke mit Ufouria THE SAGA 2 (Switch) oder unterstützen bei Kickstarter mit Hogs of War Lardcore (PS4, PS5, PC) die Neuauflage der Frontschweine.

In die vierte Season geht es mit Dragon Ball: The Breakers (PS4, Switch, Xbox One, PC). Abonnenten von Nintendo Switch Online freuen sich neu über Mario Party 3. Auch bei Prime Gaming gibt es im November einige Highlights. Mit Meisterdetektiv Pikachu und der verschwundene Pudding könnt ihr euch einen Kurz-Anime ansehen. Ob der Fall gelöst werden kann? Entspannen könnt ihr musikalisch mit der Final Fantasy Piano Collections.

Nun wird es bereits Zeit für die beiden neuen Reviews von JPGAMES. Für Fans setzt Insomniac Games mit Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) (zum Testbericht) auf die bewährte Formel. Mit sinnvollen Neuerungen und auch technisch setzt man noch eins drauf. Ein Stück Videogeschichte erleben könnt ihr mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Für Fans liegt hier außerdem viel Bonus-Content bei.