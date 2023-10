Prime Gaming im November mit RAGE 2, Star Wars: KOTOR und diesen weiteren Games

Neuer Monat, neue Spiele und Inhalte bei Prime Gaming. Wenn ihr ein Abo von Amazon Prime habt, gehören diese Inhalte automatisch ebenfalls euch. In erster Linie sind das wieder einige neue Games, allen voran Star Wars: Knights of the Old Republic. Es gibt aber auch wieder zahlreiche „Content-Drops“, darunter für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Die neuen Games im November:

2. November – RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store]

9. November – Centipede: Recharged [Epic Games Store]

10. November – Evan’s Remains [Amazon Games App]

16. November – Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App]

16. November – Star Wars: Knights of the Old Republic [Amazon Games App]

22. November – The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App]

23. November – Black Widow: Recharged [Epic Games Store]

30. November – Orten Was the Case [Amazon Games App]

30. November – Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store]

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Das Video zum November-Line-up:

Bildmaterial: Prime Gaming