Little Nightmares III präsentiert 18 Minuten Koop-Gameplay samt fiesem Riesenbaby

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben ein 18-minütiges Pre-Alpha-Gameplay-Video zu Little Nightmares III veröffentlicht, das kooperatives Zwei-Spieler-Gameplay aus dem Bereich „The Necropolis“ zeigt.

In der Videobeschreibung heißt es:

Begleitet Low und Alone bei ihrem Versuch, sich den vielen verborgenen Gefahren der Necropolis zu stellen. Allerdings müssen sie vorsichtig sein… Niemand durchquert den Spielplatz von Monster-Baby ohne ein kleines Versteckspiel. Dieser erste Blick auf das Gameplay wurde in einer Pre-Alpha-Version von Little Nightmares III aufgezeichnet, in der zwei SpielerInnen den neuen kooperativen Modus nutzten.

Little Nightmares III soll 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen.

18 Minuten Koop-Gameplay aus Little Nightmare III

Bildmaterial: Little Nightmares III, Supermassive Games, Bandai Namco