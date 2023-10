Hideo Kojima wird in den neuen Credits von Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 nicht genannt

Hideo Kojima – dessen Beziehung zu Konami sich während der Entwicklung von Metal Gear Solid V verschlechterte und schließlich in die Brüche ging – wird im Abspann der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 nicht genannt.

Hideo Kojima und Besetzung nicht Teil der Credits

Stattdessen danken die neuen Credits der Sammlung schlicht „allen Originalmitarbeitenden und Fans der ‚Metal Gear‘-Serie“. Dies wurde von mehreren SpielerInnen bestätigt, die frühe Kopien des Spiels erhalten haben und es via Twitch streamen.

Kojimas Name erscheint immer noch in den Spielen selbst, da es sich lediglich um Portierungen der Originalspiele mit geringen Änderungen handelt, aber in den Wrappern für jedes Spiel, die ihre eigenen Credits-Bildschirme enthalten, wird sein Name nicht erwähnt. Ebenso wenig jene von David Hayter oder dem Rest der Besetzung.

In einer Warnmeldung, die beim Laden der Sammlung aufblendet, nimmt man Bezug auf Kojima, ohne jedoch ihn direkt zu nennen.

„Dieses Spiel enthält Ausdrücke und Themen, die als veraltet gelten könnten", heißt es im Haftungsausschluss. „Diese Elemente wurden jedoch unverändert eingefügt, um den historischen Kontext, in dem das Spiel erstellt wurde, und die ursprüngliche Vision des Schöpfers zu bewahren."

Das beinhaltet die Master Collection Vol. 1

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 erscheint am 24. Oktober für PlayStation, Xbox, Switch und PCs. Die Sammlung umfasst die ersten drei ‚Metal Gear Solid‘-Spiele sowie die Original-MSX2-Versionen von Metal Gear und Metal Gear 2 sowie die NES-Spiele Metal Gear und Snake’s Revenge.

Darüber hinaus wird es weitere Zusatzinhalte enthalten – darunter digitale Graphic Novels, Drehbücher und Masterbooks mit Story- und Charakterinformationen, Strategiehandbücher für jedes Spiel und einen digitalen Soundtrack.

Wir haben die Sammlung bereits anspielen können. Hier lest ihr mehr.

via VGC, Bildmaterial: Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1, Konami