Im Pixel-Art-Adventure Three Minutes to Eight verrät der Spieltitel den Todeszeitpunkt

Three Minutes to Eight ist eines von diesen Spielen, bei denen ihr ganz oft sterben werdet. Allerdings liegt das nicht am Schwierigkeitsgrad oder der behäbigen Steuerung, sondern am Spielprinzip. Der Titel feiert nun seine Veröffentlichung.

In dem Pixel-Art-Adventure seid ihr in einer Zeitschleife gefangen und erlebt immer wieder, wie ihr um 19:57 Uhr sterbt. Der Protagonist muss herausfinden, welches Geheimnis dahintersteckt und wie er aus diesem Kreislauf ausbrechen kann.

Im Verlauf des Spiels gibt es mehrere Enden, die freigeschaltet werden können. Jeder Durchlauf ist anders und soll zufällige Elemente und Ereignisse bieten. Deshalb denken Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Chaosmonger Studio, dass sich das mehrfache Durchspielen lohnt.

Der Titel ist ab sofort für PCs via Steam erhältlich. Bis zum 30. Oktober 2023 gibt es noch einen Rabatt, sodass Three Minutes to Eight nur noch 11,99 Euro statt 14,99 Euro kostet. Wer sich das Spiel vorab ansehen möchte, kann es in der kostenlosen Demo testen.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Three Minutes to Eight, Assemble Entertainment, Chaosmonger Studio