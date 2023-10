Yakuza trifft auf Animal Crossing im neuen Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth

Im Zuge der neuen Ausgabe von Xbox Partner Preview enthüllte das Ryu Ga Gotoku Studio einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth. Mit dem Inhalt des Trailers haben aber sicher die wenigsten gerechnet: Das „Happy Resort DonDoko Island“ lässt nämlich quasi Yakuza auf Animal Crossing treffen.

Yakuza trifft auf Animal Crossing

Im Trailer schwimmt Kasuga Ichiban auf dem Rücken eines Delfins auf eine abgelegene Insel. Und diese dürfen sich SpielerInnen allem Anschein nach Belieben zur Brust nehmen. Im „Do it yourself“-Stil bauen sich SpielerInnen nicht nur ihr eigenes Inselhaus, sie dekorieren es auch und bauen eigene Möbel für die Einrichtung.

An der Stelle hört es aber nicht auf. SpielerInnen gestalten die gesamte Insel, freunden sich mit InselbewohnerInnen an, jagen Fische und Insekten. Alles ein bisschen so, wie wir es aus Animal Crossing kennen. Und sicher die perfekte Möglichkeit, um vom Gangster-Alltag abzuschalten.

Like a Dragon: Infinite Wealth wird am 26. Januar 2024 weltweit sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und Microsoft Store erscheinen

Willkommen auf DonDoko Island

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio