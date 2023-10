Spirit of the North 2: Nachfolger des zauberhaften Geister-Abenteuers angekündigt

Publisher Merge Games und Entwickler Infuse Studio haben den Nachfolger des 2020 erschienenen Geister-Abenteuers Spirit of the North angekündigt. Spirit of the North 2 soll für PS5, Xbox Series und PCs via Steam und dem Epic Games Store erscheinen. Ein konkretes Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Zwei Wanderer auf großer Reise

In Spirit of the North 2 übernehmen wir erneut die Kontrolle über einen Fuchs, welcher von seinem treuen Begleiter, einer magischen Krähe, tatkräftig unterstützt wird. Neben einer frei erkundbaren Spielwelt, soll es auch etliche Geheimnisse zu entdecken und allerlei Modifizierungsmöglichkeiten für unseren Hauptcharakter geben. Aber natürlich läuft auch diese Reise nicht ohne Konfrontation ab und so müssen wir uns außerdem allerlei Gefahren erwehren.

Der Ankündigungstrailer

