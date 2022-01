The King of Fighters XV enthüllt als zweitletzten Charakter Kula Diamond

SNK stellt uns die nächste Kämpferin aus The King of Fighters XV vor. Dieses Mal ist Kula Diamond an der Reihe, welche von Yumi Kakazu gesprochen wird. Sie ist der 38. von insgesamt 39 Charakteren. Zusammen mit Krohnen und Ángel bildet sie das „Team Krohnen“.

Die weiteren enthüllten Kämpfer für KOF XV sind bisher das „Team Hero“ bestehend aus Shun’ei, Meitenkun und Benimaru Nikaido, das „Team Sacred Treasures“ mit Iori Yagami, Kyo Kusanagi und Chizuru Kagura, das „Team Fatal Fury“ mit Joe Higashi, Andy Bogard und Terry Bogard, das „Team Orochi“ mit Yashiro Nanakase, Shermie und Chris, das „Team Art of Fighting“ mit King, Ryo Sakazaki und Robert Garcia, das „Team Ikari“ mit Leona Heidern, Ralf Jones und Clark Still, das „Team Secret Agent“ mit Blue Mary, Luong und Vanessa, das „Team Super Heroine“ mit Yuri Sakazaki, Mai Shiranui und Athena Asamiya, das „Team G.A.W.“ mit Ramón, King of Dinosaurs und Antonov, das „Team Rival“ mit Isla, Heidern und Dolores sowie das „Team K’“ mit K’, Whip und Maxima. Des Weiteren erhielten auch Ash Crimson und Kukri ihre Videos.

Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) erscheinen. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen*. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

Wie es sich für einen Fighter heutzutage gehört, gibt es auch einen Season-Pass. In der digitalen Deluxe Edition ist der „Team Pass 1“ bereits enthalten, der zwei weitere Teams mit jeweils drei Charakteren bieten soll. Einzeln kostet der Season-Pass stolze 29,99 Euro.

Kula Diamond aus KOF XV

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media