The King of Fighters XV: Auch Vanessa ist als Kämpferin mit dabei

SNK stellt uns heute Vanessa als neue Kämpferin in The King of Fighters XV vor. Sie wird von Mayumi Hata gesprochen. Zusammen mit Blue Mary und Luong bildet Vanessa das „Team Secret Agent“.

Die weiteren Kämpfer für KOF XV sind bisher das „Team Hero“ bestehend aus Shun’ei, Meitenkun und Benimaru Nikaido, das „Team Sacred Treasures“ mit Iori Yagami, Kyo Kusanagi und Chizuru Kagura, das „Team Fatal Fury“ mit Joe Higashi, Andy Bogard und Terry Bogard, das „Team Orochi“ mit Yashiro Nanakase, Shermie und Chris, das „Team Art of Fighting“ mit King, Ryo Sakazaki und Robert Garcia sowie das „Team Ikari“ mit Leona Heidern, Ralf Jones und Clark Still. Zudem erhielten auch Yuri Sakazaki und Mai Shiranui bereits ihre Trailer.

Plattformen gab man immer noch nicht bekannt, aber im ersten Quartal 2022 soll die Veröffentlichung erfolgen. Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

Vanessa aus KOF XV