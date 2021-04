The King of Fighters XV stellt mit King die nächste Kämpferin vor

Charakter-Trailer sind eine tolle und naheliegende Art der Promotion. Diesen Weg geht SNK Corporation aktuell auch mit The King of Fighters XV. Bisher an der Reihe waren das „Team Hero“ bestehend aus Shun’ei, Meitenkun und Benimaru Nikaido, das „Team Sacred Treasures“ mit Iori Yagami, Kyo Kusanagi und Chizuru Kagura sowie das „Team Fatal Fury“ mit Joe Higashi, Andy Bogard und Terry Bogard. Zudem erhielten auch Yuri Sakazaki und Yashiro Nanakase bereits ihre Trailer. Die heutige Vorstellung betrifft King, welche von Harumi Ikoma gesprochen wird.

Plattformen gab man immer noch nicht bekannt, aber noch in diesem Jahr soll die Veröffentlichung erfolgen. Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

King aus KOF XV

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation