The King of Fighters XV stellt uns heute Ramón als nächsten Kämpfer vor

The King of Fighters XV Spiel soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Windows 10) im ersten Quartal 2022 erscheinen. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung zählt.

Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

SNK macht heute mit den Charakterenthüllungen aus The King of Fighters XV weiter. Heute stellt man uns Ramón vor, welcher von Kiyoshi Katsunuma gesprochen wird.

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media