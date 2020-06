Summer of Gaming: IGN veröffentlicht neuen Streaming-Terminplan

Nach der kurzfristigen Verschiebung von IGNs Summer of Gaming hat man nun einen neuen Terminplan veröffentlicht. Das digitale Event startet demnach am 10. Juni um 22:45 Uhr MESZ. Neben Neuankündigungen ist unter anderem auch Yakuza: Like a Dragon gleich am ersten Tag im Line-up. Weiter geht es am 11. Juni ab 23:15 Uhr mit Tag 2 und weiteren Enthüllungen. Auch Samurai Jack: Battle Through Time wird dann ein Thema sein.

Am 12. Juni wird der Start um 23:50 Uhr für uns leider noch etwas später, Stand heute plant man dann aber auch keine Neuankündigungen. Von besonderem Interesse dürfte dann jedoch die erste offizielle Präsentation von 13 Sentinels: Aegis Rim im Westen sein. Zudem stellt man einen neuen Charakter aus Guilty Gear -Strive- vor und hat ein Update zu Phantasy Star Online 2 auf Lager.

Auch am 15. Juni ab 21:30 Uhr gibt es mindestens eine weitere Neuankündigung. Versprochen wird am 4. Tag von IGN zudem neues Material zu Ninjala und Scarlet Nexus. Also auch hier könnte es sich lohnen, einen Blick zu riskieren. Neben diesen vier Haupt-Events sind im Verlaufe des Junis weitere Streams und Aktivitäten von IGN geplant, zudem könnten noch neue Veranstaltungen hinzukommen. Den kompletten Überblick gibt es bei IGN.

Übersicht: Die geplanten Digital-Events im E3-Zeitraum

Unsere Übersicht haben wir laufend aktualisiert. Termine, die verschoben sind, aber noch keine neue Datierung erhalten haben, haben wir zunächst durchgestrichen.

via Siliconera, Bildmaterial: IGN