The Escapist Indie Showcase stellt euch am 11. Juni neue Indie-Spiele vor

Auch wenn es dieses Jahr keine E3 geben wird, darf man sich dennoch auf viele unterschiedliche Enthüllungen freuen. Dazu beitragen wird unter anderem The Escapist Indie Showcase, welcher in Zusammenarbeit mit GOG entsteht. In dieser digitalen Präsentation werden über 70 Indie-Spiele präsentiert, enthüllt und näher beleuchtet.

Am Donnerstag, den 11. Juni um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) startet die Show und soll neben Enthüllungen auch jede Menge Gameplay sowie kleine Entwicklertagebücher zeigen. Die Show wird auf YouTube übertragen. Nach der Präsentation werden ausgewählte Indie-Spiele auf YouTube und Twitch mit Demos und weiteren Gamepaly-Videos näher vorgestellt sowie den Entwicklern eine Bühne geboten.

Übersicht: Die geplanten Digital-Events im E3-Zeitraum

6. Juni um 13:00 Uhr – Indie Live Expo (weitere Details)

6. Juni um 19:00 Uhr – Guerrilla Collective Conference (weitere Details)

6. Juni um 21:00 Uhr – PC Gaming Show (weitere Details)

6. Juni um 23:30 Uhr – Future Games Show (weitere Details)

9. – 14. Juni – Steam Game Festival

11. Juni – Cyberpunk 2077

11. Juni um 21:00 Uhr – The Escapist Indie Showcase (weitere Details)

12. Juni um 01:00 Uhr – EA Play Live 2020 (weitere Details)

22. Juni um 17:00 Uhr – Developer Showcase (weitere Details)



23. Juni um 17:00 Uhr – New Game+ Expo (weitere Details)

11. Juli – TennoCon 2020 (Digital Extremes mit Neuigkeiten zu WarFrame)

12. Juli um 21:00 Uhr – Ubisoft Forward (weitere Details)

20. Juli – Developer Showcase (weitere Details)

27. August – Gamescom 2020: Opening Night Live

