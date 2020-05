Die Anime Expo 2020 findet am 3. und 4. Juli digital statt

Auch die Anime Expo 2020 ist der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen, diese hätte Anfang Juli in Los Angeles stattfinden sollen. Nun gibt es dafür einen digitalen Ersatz und zwar mit einem zweitägigen Livestream am 3. und 4. Juli. Fix sind dabei Auftritte von Bushiroad, Crunchyroll, Pony Canyon und VIZ Media, weitere Partner sollen aber auch mit dabei sein. Zu den speziellen Gästen gehört unter anderem der bekannte Designer Yoshitaka Amano, auch Ankündigungen werden in den verschiedenen Panels versprochen.

Ins Auge sticht auch das Key-Artwork der Anime Expo 2020. Dieses ist nämlich eine Kollaboration mit The World Ends with You. Dies dürfte die Fantasie der Fans zumindest schon einmal anregen. Aber ob das etwas Spezielles zu bedeuten hat, kann man derzeit noch nicht sagen.

Übersicht: Die geplanten Digital-Events im E3-Zeitraum

via Gematsu, Bildmaterial: Anime Expo 2020