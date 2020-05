Summer Game Fest 2020: Developer Showcases am 20. Juni und 22. Juli

Das Summer Game Fest hat die nächsten beiden interessanten Einträge für den Spielesommer erhalten. So wurden zwei Developer Showcases angekündigt, welche am 20. Juni und am 22. Juli stattfinden sollen. Gezeigt werden sollen auf den beiden Events kommende Indie- und AAA-Games, die Auswahl der Teilnehmer treffen dabei Geoff Keighley und das Team von Days of the Devs. Dazu gehören Mitgründer Tim Schafer (Double Fine Productions) sowie Amanda White und Jon Gibson (iam8bit).

Teilnehmen an den beiden Veranstaltungen werden unter anderem die folgenden Firmen:

Akupara Games

Annapurna Interactive

The Behemoth

Finji

Kowloon Nights

Longhand Electric

MWM Interactive

Panic

Sabotage Studio

Skybound Games

Team17

thatgamecompany

Tribute Games

ustwo games

Diese Liste ist jedoch noch nicht abschließend. Indie-Entwickler können derzeit sogar noch eigene Projekte einreichen.

Summer Game Fest 2020 – Kommende Termine:

6. Juni um 19:00 Uhr – Guerrilla Collective Conference (weitere Details)

6. Juni um 21:00 Uhr – PC Gaming Show (weitere Details)

6. Juni um 23:30 Uhr – Future Games Show (weitere Details)

9. – 14. Juni – Steam Game Festival

11. Juni – Cyberpunk 2077

12. Juni um 01:00 Uhr – EA Play Live 2020 (weitere Details)

22. Juni um 17:00 Uhr – Developer Showcase

11. Juli – TennoCon 2020 (Digital Extremes mit Neuigkeiten zu WarFrame)

12. Juli um 21:00 Uhr – Ubisoft Forward (weitere Details)

20. Juli – Developer Showcase

27. August – Gamescom 2020: Opening Night Live

via Gematsu, Bildmaterial: Summer Game Fest