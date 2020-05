Sony präsentiert „die Zukunft von Videospielen“ am 4. Juni

Da ist nun die Bestätigung, was schon länger durch Gerüchte vorausgesagt wurde: Sony hält am 4. Juni um 22:00 MESZ ein großes PlayStation-5-Event ab. Dieses nennt sich ganz unbescheiden „The Future of Gaming“. Nach technischen Daten und dem DualSense-Controller, welcher auch im kurzen Ankündigungs-Teaser zu sehen ist, geht es nun um das, was am wichtigsten ist: die Spiele.

Laut Jim Ryan, President & CEO, Sony Interactive Entertainment, gibt es einen Blick auf Spiele, welche auf PlayStation 5 nach der Konsolenveröffentlichung zu Weihnachten spielbar sein werden. Weiter führt Ryan aus:

Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen, und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5 und, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen.

Auf YouTube oder Twitch könnt ihr die Veranstaltung verfolgen!

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony