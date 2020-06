Tales of Festival: Livestream-Ersatz am 14. Juni ohne Tales of Arise

Wie viele andere Veranstaltungen in diesem Sommer wurde auch das Tales of Festival 2020 abgesagt. Das ist traurig für Tales-of-Fans, die sich auf das neue Tales of Arise freuen. Um Tales of Arise ist es schon seit der Tokyo Game Show 2019 im September ruhig, doch an der Veröffentlichung in diesem Jahr hatte Bandai Namco bisher nicht gewackelt.

Nun hat Bandai Namco eine kleine Livestream-Ersatzveranstaltung für das Tales of Festival angekündigt. Schon am 14. Juni 2020 soll es einen Livestream geben, bei dem es „die neusten Informationen zur Tales-of-Serie“ geben soll und man will gemeinsam mit den Fans den 25. Geburtstag der Reihe feiern. Doch man stellte auch gleich klar: „Keine Neuankündigungen oder Spielenews“. Das heißt wohl auch kein Tales of Arise. Was stattdessen präsentiert wird, ist unklar. Vermutlich wird es einige Community-Aktionen zum Geburtstag geben, vielleicht neue Cross-Promotion-Aktionen oder Neuigkeiten zu Konzerten oder ähnlichem. Wir werden sehen!

Das neue Mobile-Game Tales of Crestoria wurde in diesem Jahr schon mehrfach verschoben, zuletzt vor einigen Tagen, um „letzte Anpassungen“ vorzunehmen. Das Tales of Festival wurde bereits neu datiert und wird am 6. und 7. März 2021 stattfinden.

Der Trailer zu Tales of Arise von der TGS 2019

via Siliconera, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco