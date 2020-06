Das Enton in Lebensgröße ist süß – nur der Preis bereitet Kopfschmerzen

Fans des von Kopfschmerzen geplagten Entons werden bei dieser Neuigkeit besonders aufhorchen. Das Pokémon Center hat die Veröffentlichung eines Plüschtiers in Lebensgröße angekündigt. Es ist übrigens nicht das erste lebensgroße Pokémon. Unter anderem gab es bisher Wiesenior, Pikachu und das wohl bekannteste Pokémon in Lebensgröße, Relaxo.

Doch was bedeutet „Lebensgröße“ konkret in Zahlen? Das Enton wird die Maße 54×76×80cm besitzen. Beim Gewicht wird sich zum Glück nicht ganz an das Original gehalten, da es anstatt den eigentlichen 19,6kg nur 4kg wiegen wird.

Verkauf sowohl in Japan als auch im Westen

Bevor ihr nun alle loszieht, um euch ein eigenes Enton zu besorgen, müssen wir mit dem Preis vor eventuellen Kopfschmerzen warnen. Das Enton ist im japanischen Pokémon Center für 30.800 Yen, beziehungsweise im amerikanischen für 280 Dollar erhältlich, was knapp 250 Euro entspricht.

In Japan sollen die Entons im Oktober 2020 verschickt werden, wobei im Westen lediglich ein Zeitraum im späten 2020 angegeben ist. Im Moment sind die Plüschtiere im japanischen Pokémon Center ausverkauft und im amerikanischen nicht mehr vorzufinden. Über eine zweite Welle zur Vorbestellung ist noch nichts angekündigt.

Wers prinzipiell groß mag, aber Pokémon nicht so sehr: Wie wäre es stattdessen mit einem lebensgroßen Metallschleim-Teppich? Ja, gibt es. Oder, ganz besonders sexy, ein Dakimakura-Kissen einer Giant Jawblade in Lebensgröße. Aus Monster Hunter World.

via Siliconera, Bildmaterial: Enton, Pokémon Center