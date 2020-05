Electronic Arts kündigt EA Play Live an und verspricht Premieren

Eigentlich konnten sich Fans von Videospielen in diesem Jahr auf eine ereignisreiche E3 2020 freuen, doch aufgrund des Coronavirus musste die Messe abgesagt werden. Schon damals kündigten Partner wie Microsoft und Ubisoft erste hauseigene, digitale Events an, bei denen Spieler aufregende Neuigkeiten von Publishern erleben sollten.

Electronic Arts mit hauseigenem Event

Nun kündigte Electronic Arts an, dass am 11. Juni 2020 das digitale EA Play Live stattfinden soll. Bei diesem Event sollen ähnlich zum E3-Event Ankündigungen seitens des Publishers getätigt werden, zeitgleich hätte die Messe eigentlich stattgefunden.

So könnt ihr am frühen Morgen des 12. Juni um 01:00 Uhr morgens deutscher Zeit einen Livestream zu kommenden Weltpremieren, News und mehr erleben, so zumindest verspricht es der Publisher.

Werdet ihr euch das EA Play Live ansehen? Auf welche Ankündigungen spekuliert ihr bereits?

Bildmaterial: EA Play Live, Electronic Arts