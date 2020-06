Das nächste Projekt von Naughty Dog könnte The Last of Us: Part III sein – oder eine ganz neue IP

In einem Interview mit GQ, gab Naughty Dogs Vize-Präsident Neil Druckmann nun ein paar Einblicke in die Pläne des Studios, nach Veröffentlichung von The Last of Us: Part II. Druckmann erklärte, dass er sich mit der heranrückenden Veröffentlichung des Titels nicht anders zu helfen weiß, als die Gedanken bereits um das nächste Projekt des Studios kreisen zu lassen:

Sobald sich ein Projekt dem Abschluss nähert und die kreativen Verantwortlichkeiten weniger werden, kann ich mir nicht anders behelfen, als an das nächste Projekt zu denken. Es ist möglich, dass das nächste Ding (The Last of Us) Part III wird, oder aber eine gänzlich neue IP. Letztlich gewinnt die beste Idee.

Sollte Naughty Dog mit einem weiteren Nachfolger zum gefeierten »The Last of Us«-Franchise zurückkehren, erscheint es als wahrscheinlich, dass das Setting nicht allzu sehr variieren wird. Während Druckmann nämlich auf die Planung der Spielabschnitte von »Part 2« einging, erklärte er weiter, dass viele Spieler das Ende des ersten Spiels als „heilig“ ansehen würden und es auch viele Stimmen gegeben habe, die sich keine Fortführung der Geschichte wünschten:

Man sagte mir oft Sachen wie: „Macht noch einen, aber mit komplett neuen Charakteren.“, oder „Lasst den nächsten Teil in Europa, oder Japan spielen. Macht etwas ganz anderes.“ Diese Ansätze empfinde ich persönlich allerdings als feigen Ausweg. Wenn ich beabsichtigen würde, gravierende Veränderungen am Setting, oder den Charakteren vorzunehmen, ließe sich auch gleich über eine neue IP nachdenken.

Vorerst steht die Serien-Adaption von The Last of Us auf dem Plan

Bevor bezüglich des nächsten Spielprojekts allerdings eine Entscheidung fällt, dürfte sich Druckmann wohl auf die Produktion der HBO-Adaption von The Last of Us konzentrieren, welche zuletzt mit Johan Renck, einen etablierten Serien-Regisseur für die Inszenierung der Pilotfolge verpflichten konnte. Druckmann, der gemeinsam mit Craig Mazin (Autor von HBOs Chernobyl) das Skript für die Serie verfassen wird, beschrieb den Vorteil einer solchen Adaption mit der Möglichkeit, sich noch mehr auf die Charaktere fokussieren und diese weiter ausbauen zu können.

Sowohl das nächste Projekt von Naughty Dog, als auch die HBO-Adaption von The Last of Us bleiben vorerst allerdings Zukunftsmusik. Mit The Last of Us: Part II steht uns indes das nächste Kapitel der düsteren Endzeit-Geschichte vor der Tür. Der nahenden Veröffentlichung entsprechend, versorgte uns Naughty Dog im Verlauf der letzten Tage mit zahlreichen Einblicken in das Spiel. Neben der eigens dem Titel gewidmeten State of Play könnt ihr euch in diversen Inside-Videos einen Eindruck von Geschichte, Gameplay, Welt und der Detailverliebtheit machen.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

via IGN, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog