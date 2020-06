The Last of Us: HBO-Serie findet mit Johan Renck Regisseur für die Pilotfolge

Im vergangenen März kündigte HBO an, dass sich in Zusammenarbeit mit Naughty Dog eine Serienadaption von The Last of Us in Planung befindet. Die Meldung kam überraschend, war bislang allenfalls von einer Filmumsetzung die Rede gewesen, welche nach letztem Stand jedoch auf Eis lag.

Das Serien-Projekt scheint dieses Schicksal nicht fürchten zu müssen, denn wie aus einem Interview mit Discussing Film hervorging, konnte das illustre Produktionsteam nun Johan Renck als ausführenden Produzenten und Regisseur der Pilot-Episode (und möglicherweise weiterer Episoden) gewinnen. Renck wurde zuletzt für seine Regiearbeit aller fünf Episoden der gefeierten HBO-Miniserie Chernobyl ausgezeichnet, führte aber auch bereits bei namenhaften Serien wie Breaking Bad, Vikings, The Walking Dead und Bates Motel Regie. Er schließt sich damit seinem Kollegen, und Schöpfer von HBOs Chernobyl, Craig Mazin an, der gemeinsam mit Neil Druckmann das Skript für die Serienadaption verfasst und ferner als ausführender Produzent tätig wird. Die Zeichen für eine gelungene Umsetzung stehen also gut.

Wann wir indes mit der HBO-Serie zu The Last of Us rechnen können, bleibt bislang noch unklar. Ist aber auch gar nicht schlimm, denn mit The Last of Us Part II steht uns bald das nächste Kapitel der düsteren Endzeit-Geschichte zur Verfügung. Der nahenden Veröffentlichung entsprechend, versorgte uns Naughty Dog im Verlauf der letzten Tage mit zahlreichen Einblicken in das Spiel. Neben der eigens dem Titel gewidmeten State of Play, könnt ihr euch in diversen Inside-Videos einen Eindruck von Gameplay, Welt und der Detailverliebtheit machen.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst kürzlich eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

via IGN, Bildmaterial: The Last of Us, Sony / Naughty Dog