The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition jetzt vorbestellen

Die erst gestern enthüllte PlayStation 4 Pro in der Limited Edition zu The Last of Us Part II könnt ihr euch ab sofort bei Media Markt vorbestellen. Zum Lieferumfang gehört natürlich die PS4 Pro mit Ellies Farn-Tattoo, aber auch ein DualShock 4 im passenden Design sowie das physische Spiel und ein Downloadcode für ein dynamisches PS4-Theme. Die Limited Edition ist laut gestriger Pressemeldung übrigens in Deutschland und Österrreich bei Media Markt und Saturn erhältlich.

Zur The Last of Us Part II – PS4 Pro Limited Edition* bei Media Markt

Das Bundle erscheint am 19. Juni 2020 hierzulande.