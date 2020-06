The Last of Us Part II: Inside the World – gefährlich und nun sogar noch größer

Begleitende „Inside“-Videos zu AAA-Produktionen in Launchnähe gehören inzwischen zum guten Ton. Interessierte Spieler und vor allem Fans können auf diese Weise mehr Einblicke in die Spiele, aber auch in die Entwicklung erlangen. Natürlich bekommt auch The Last of Us Part II seine „Inside“-Reihe.

Den Auftakt machte ein Blick auf die Geschichte, danach zeigte man uns das Gameplay und die Details. Heute geht es mit der Welt weiter. Und diese Welt ist vor allem eines, nämlich gefährlich. Wer nicht in einer geschützten Umgebung lebt oder sich verteidigen kann, muss auf der Hut sein. Im Vergleich zum ersten Teil soll die Welt nun aber auch deutlich größer sein. Die Schauplätze reichen von einer beschaulichen Kleinstadt bis zu einem städtischen Kriegsschauplatz mit diversen Fraktionen und Natur. Bei den Infizierten gibt es zudem neue Mutationen.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst kürzlich eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

Inside the World

