The Last of Us: HBO produziert Serie gemeinsam mit Naughty Dog

Wie der Hollywood Reporter exklusiv verkündet, befindet sich beim US-Sender HBO derzeit eine Serien-Umsetzung zu The Last of Us in Arbeit. Geleitet wird die Produktion dabei von Chernobyl-Macher Craig Mazin und Neil Druckmann höchstpersönlich. Als ausführende Produzenten nennt das Magazin Carolyn Strauss sowie Naughty-Dog-Präsident Evan Wells. Die Serie entsteht in Co-Produktion mit Sony Pictures Television sowie PlayStation Productions. Es ist die erste TV-Serie von PlayStation Productions.

Einschübe aus The Last of Us Part II sind möglich

The Last of Us heimste 2013 viel Lob für seine post-apokalyptische Story ein, aber vor allem auch für die Beziehung zwischen Joel und Ellie. Offenbar Material, aus dem eine Serie gemacht werden soll. Die Serie soll als Grundlage das Originalspiel behandeln, zusätzliche Einschübe die auf dem Sequel The Last of Us Part II basieren, seien aber nicht ausgeschlossen.

„Neil Druckmann ist ohne Frage einer der besten Geschichtenerzähler im Medium der Videospiele und The Last of Us ist sein Magnum Opus“, wird Mazin in einem Statement zitiert. „Die Chance zu bekommen, dieses atemberaubende Kunstwerk zu adaptieren, ist seit Jahren ein Traum von mir und es ist eine große Ehre, das in Zusammenarbeit mit Neil zu tun.“

Wann die Ausstrahlung der Serie beginnt, ist noch völlig unklar.

