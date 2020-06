Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne erscheint weltweit im Winter

Spike Chunsoft will das taktische Adventure Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne in diesem Winter weltweit veröffentlichen. Dies ist für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam geplant. Die Veröffentlichung erfolgt mit Day One Edition, Collector’s Edition, englischen Texten sowie englischen und japanischen Stimmen. Als Entwickler tritt Chime Corporation auf.

Versprochen wird in Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne eine neue Geschichte, beaufsichtigt von Tappei Nagatsuki, dem Autor von Re:ZERO – Starting Life in Another World. Ebenfalls angekündigt sind alte sowie neue Charaktere designt von Shinichirou Otsuka.

Subarus neues Leben bleibt spannend

In der Geschichte taucht überraschenderweise ein sechster Kandidat bei der Royal Selection auf, was Emilia dem Verdacht aussetzt, eine Hochstaplerin zu sein. Die Prophezeiung spricht nämlich nur von fünf Kandidaten. Bei der Royal Selection handelt es sich übrigens um die Kür zum neuen Herrscher von Lugunica. Damit sind Subaru und seine Freunde gefordert.

Bilder der englischen Version

Day One und Collector’s Edition

In der Day One Edition warten zusätzlich vier Charakter-Pins in einer Box, welche Motive von Subaru, Emilia, Rem und einem noch unbekannten neuen Charakter zeigen. Die Collector’s Edition enthält neben dem Spiel und den vier Pins zusätzlich ein Steelbook, ein Artbook und den Soundtrack auf Disc, dies in einer speziellen Verpackungsbox.

Der Vorgänger Re:ZERO– Starting Life in Another World erschien einst in Japan im März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Lokalisiert wurde das Spiel jedoch nie.

