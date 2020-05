The Last of Us Part II: Inside the Details – so soll das Spiel lebendig wirken

Nach der gestrigen State of Play zu The Last of Us Part II, bei welcher es unter anderem eine neue Gameplay-Sequenz zu sehen gab, geht es heute bereits mit dem nächsten „Inside“-Video weiter. Einmal mehr kommen also die Entwickler zu Wort und sprechen über ihre Arbeit.

Den Auftakt machte ein Blick auf die Geschichte, danach zeigte man uns das Gameplay, heute geht es mit den Details weiter. Die Entwickler führen dabei aus, wie sie das Spiel möglichst authentisch gestalten wollen. Das fängt natürlich bei der Grafik und detaillierten Charaktermodellen an, welche Emotionen transportieren können. Aber auch das Verhalten soll möglichst realistisch sein, auch jenes der Gegner. Zudem hat man die realen Schauplätze des Spiels besucht, um die Gebäude und Pflanzen möglichst gut umsetzen zu können.

Eine weitere „Inside“-Episode wird folgen und sich der Welt widmen. The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst kürzlich eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

Inside the Details

via Sony, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog