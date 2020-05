State of Play: Am Mittwoch gibt es eine Ausstrahlung zu The Last of Us Part II

Sony hat eine neue Sonderausgabe von State of Play angekündigt, welche sich ausschließlich um The Last of Us Part II drehen wird. Am Mittwoch, dem 27. Mai um 22 Uhr MESZ könnt ihr für die Ausstrahlung bei YouTube einschalten.

In der fast 25-minütigen Episode will Neil Druckmann, Director von The Last of Us Part II, einen umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt bieten. Zum Schluss verspricht man dabei auch „eine bisher ungesehene Gameplay-Sequenz“ – wenn man diese denn so kurz vor der Veröffentlichung überhaupt noch sehen will. Informationen zur PlayStation 5 wird es jedoch keine geben.

The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst kürzlich eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist. Ihr braucht gar neue Hardware? Dann ist die The Last of Us Part II: PS4 Pro in der Limited Edition vielleicht etwas für euch.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony