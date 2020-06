Bei der PC Gaming Show 2020 gibt es über 50 Spiele von namhaften Entwicklern

Langsam nimmt die Nicht-E3 2020 die endgültigen Züge an! So hat nun auch PC Gamer ihre PC Gaming Show 2020 am 13. Juni ab 20:00 Uhr MESZ konkretisiert. So sollen über 50 Spiele mit „weltexklusiven Trailern, Gameplay-Enthüllungen, Ankündigungen und Interviews“ gezeigt werden. Entsprechend lang ist somit auch die Liste der beteiligten Videospielfirmen. Unter anderem angekündigt sind Atlus, Dontnod Entertainment, Sega und XSEED Games. Die ganze Liste findet ihr beim Veranstalter.

via Gematsu, Bildmaterial: PC Gamer