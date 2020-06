Neon Abyss erscheint am 14. Juli für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs

Nachdem wir zuletzt im vergangenen Jahr über den Titel berichteten, hat der Roguelite-Action-Platformer Neon Abyss nun ein Veröffentlichungsdatum. Wie das verantwortliche Entwicklerstudio Veewo Games und Publisher Team17 kürzlich bekanntgaben, wird der Titel am 14. Juli für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam verfügbar sein.

PC-Spieler können bereits einen Einblick in das Spiel gewinnen, denn Steam lockt mit einer Demo. Originell wirkt dabei der Ansatz, dass der Timer der zeitlich beschränkten Anspielversion je nach Wahl des Schwierigkeitsgrades variiert. Bei Wahl des einfach Schwierigkeitsgrads etwa, stehen dem Spieler 15 Minuten zum Beenden der Demo zu Verfügung, bei »Normal« sind es schon 18 Minuten und die Auswahl von »Schwer« bescheren dem Spieler gleich 24 Minuten.

Die sind vermutlich auch nötig, denn Team 17 beschreibt den Titel wie folgt:

In Neon Abyss kämpfen sich die Spieler durch prozedural generierte, neon-geflutete Dungeons, um den sogenannten »neuen Göttern« zu trotzen. Den Befehlen von Hades persönlich folgend, arbeiten sie sich durch die gefahrenträchtigen Räume und lösen kleine Rätsel, wenn sie nicht gerade mit Feindeshorden aufräumen. In regelmäßigen Abständen gilt es zudem, sich mit den neuen Göttern zu messen. Reißt es die Spieler dabei in den Tod, bedeutet es aber nicht das Ende. Vielmehr kehren sie gestärkt zurück, um sich einmal mehr den Gefahren im Abgrund zu stellen.

Über 400 Items locken mit diversen Effekten, die je nach Zusammenstellung einander beeinflussen und den Kampf erleichtern. Die Spieler entscheiden zudem nach persönlichem Empfinden, welches Upgrade sie für die Unterwelt freischalten und welche Räume, Bosse, Items, spezielle Regeln und Spielenden daraus resultieren.

Nachfolgend der neue Veröffentlichungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neon Abyss, Veewo Games, Team17