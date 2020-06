„The Future of Gaming“ von Sony findet am 11. Juni statt

Sony hat die zuvor verschobene PS5-Präsentation „The Future of Gaming“ nun neu datiert. Am 11. Juni um 22 Uhr MESZ will man also in etwas über einer Stunde PlayStation-5-Spiele präsentieren. Nach technischen Daten und dem DualSense-Controller wird es nun also endlich so richtig konkret.

Laut Jim Ryan, President & CEO, Sony Interactive Entertainment, gibt es einen Blick auf Spiele, welche auf PlayStation 5 nach der Konsolenveröffentlichung zu Weihnachten spielbar sein werden. Weiter führt Ryan aus:

Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen, und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5 und, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony