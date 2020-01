Ein neues Video zu Granblue Fantasy: Versus mit Fokus auf der Musik

Über Twitter ist das nächste Video zu Granblue Fantasy: Versus geteilt worden. Darin kämpfen Lancelot und Percival gegeneinander, der Fokus liegt diesmal jedoch auf der Musik. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Kämpfer hat nämlich eine eigene Hintergrundmusik und auch die Texte sind speziell. Dasselbe soll laut den Entwicklern für die Duelle Zeta gegen Vaseraga gelten.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

Chaos Bringer (Character Pass 1 und freischaltbar – Anfang März 2020)

Narmaya (Character Pass 1 – Anfang März 2020)

Soriz (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

Djeeta (Character Pass 1 – Anfang April 2020)

+ ein Kämpfer für den Character Pass 1 (Enthüllung im März 2020)

Belial (Character Pass 2)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works