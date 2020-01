Snack World: Die Schatzjagd – Gold zeigt sich in einem neuen Trailer

Nintendo hat einen neuen Trailer zu Snack World: Die Schatzjagd – Gold veröffentlicht. Dies mit gutem Grund, denn das Action-Rollenspiel von Level-5 soll bei uns bereits am 14. Februar erscheinen. Dabei konzertiert man sich auf das Gameplay. Zu sehen sind unter anderem Croquetta, die Gorgonzola-Ruinen, die Curry-Wüste sowie ein Bosskampf. Zu hören gibt es den deutschen Titelsong.

Mit einem selbsterstellten Helden gilt es, Quests in zufallsgenerierten Dungeons abzuschließen. Dies alles natürlich auf der Jagd nach Schätzen. Das Spiel bietet dabei die Möglichkeit, sich mit bis zu vier Spielern ins Abenteuer zu stürzen. Sowohl lokal als auch online in einem Koop-Modus.

Es geht ans Eingemachte

Dem friedlichen Königreich Croquetta droht großes Unheil, denn der bitterböse Sultan Balsamico versucht, den diabolischen Drachen Smörg Åsbord zu beschwören. SpielerInnen schließen sich mit ihrem selbsterstellten Charakter der Truppe aus heldenhaften Schatzjägern rund um Chup und Mayona an, um die Gefahr abzuwenden und König Büfetts Reich zu retten.

Schon 2017 wurde das Spiel in Japan für Nintendo 3DS veröffentlicht und galt als mittelgroße Multifranchise-Hoffnung, immerhin hatte Level-5 mit Professor Layton, Inazuma Eleven und Yo-kai Watch schon einige starke Marken auf die Beine gestellt. Auch Snack World wurde von einem Anime und Manga begleitet. Es folgte 2018 in Japan eine Veröffentlichung für Nintendo Switch unter dem Titel The Snack World: Trejarers Gold.

Snack World: Die Schatzjagd – Gold wird am 14. Februar 2020 hierzulande erscheinen.

