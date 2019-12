Heute in der Vorstellung: Zeta aus Granblue Fantasy: Versus

Es geht munter weiter mit den Charakter-Vorstellungen zu Granblue Fantasy: Versus! XSEED Games legte bereits das entsprechende Video zu Zeta nach.

Zeta

Sie ist Mitglied der „Society“, einer Organisation, welche Bestien jagt. Zeta ist einen Pakt mit der Siegelwaffe „Spear of Arvess“ eingegangen. So führt sie im Kampf Speerangriffe aus mittlerer Distanz aus, ihr Luftkampf ist jedoch ebenfalls blitzschnell.

Zusammen mit ihrem Partner Vaseraga erfüllt sie Aufträge für die „Society“. Die beiden vertrauen einander, obwohl sie oft nicht gleicher Meinung sind. Vielleicht harmonieren sie gerade wegen ihren Gegensätzen so gut. Zeta ist fröhlich und stur, Vaseraga strahlt hingegen eine unerschütterliche Ruhe aus.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Ladiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Zeta aus Granblue Fantasy: Versus

