Ferry aus Granblue Fantasy: Versus im Vorstellungsvideo

Der Publisher XSEED hat erneut ein Kämpfer-Vorstellungsvideo zu Granblue Fantasy: Versus veröffentlicht. Dieses Mal handelt es sich um die schnelle und gefährliche Ferry.

Ferry

Ein Mädchen der Erune-Rasse, ursprünglich von der Mist-Shrouded Isle. Im Moment ihres Todes wurde sie zu einem Geist. Dies geschah, als sie auf die Rückkehr ihrer kränklichen Schwester wartete. Auf Geheiß von Gran und Lyria begibt sie sich auf die Suche nach ihrer nun erwachsenen Schwester. Ihre Gegner müssen sich vor ihrer Peitsche und den Bissen ihrer geisterhaften Haustiere fürchten.

Ferry, die mit ihrer Peitsche eine große Schlag-Reichweite vorweisen kann, hat die Gabe, Geister zur Hilfe zu rufen, welche ihr im Kampf zur Seite zu stehen und ihre Gegner beispielsweise schwächen oder stunnen können, um ihr so einen entscheidenden Vorteil im Kampf zu verschaffen. Sie ist außerdem eine äußerst schnelle und agile Kämpferin.

Das Roster und bisherige Charakter-Trailer

Gran

Katalina

Charlotta

Ferry

Lancelot

Percival

Lowain

Fastiva

Metera

Zeta

Vaseraga

+ fünf DLC-Kämpfer

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um einen 2,5D-Prügler im Anime-Stil, welcher auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus wird am 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich sein. Bei uns erscheint der Fighter durch Marvelous Europe im 1. Quartal 2020, dies in mehreren Editionen.

Ferry aus Granblue Fantasy: Versus

